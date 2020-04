Accessoires de cuisine: petites mains à la pâte

Les enfants qui trépignent près du comptoir lors de la préparation des repas, impatients de mettre leurs petites mains à la pâte, ont l’occasion de s’initier à la cuisine et de multiplier les recettes à réaliser en cette période qui rassemble les familles. Voici quelques accessoires pour apprentis cuisiniers qui maximiseront leur plaisir !

Accueille le printemps

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas accueillir le printemps en concoctant des sucettes glacées avec les enfants ? Il suffit de préparer un smoothie ou un jus santé avec leurs fruits préférés, puis de remplir ce joli moule Zoku empilable et réduisant les dégâts grâce à son couvercle. Après une période de congélation de six heures, toute la famille pourra déguster sa sucette en forme de licorne.

merehelene.com > 14,50 $

Ne coupe pas tes doigts

Photo courtoisie

Le coupe-légumes et fruits de l’Atelier Saint-Cerf épargne les petits doigts des cuisiniers en herbe. Même en mettant une grande pression ou en le frottant, il ne coupe pas la peau, mais peut mettre en morceaux la plupart des fruits et légumes. Cet accessoire développe la motricité fine des enfants en toute sécurité et permet de vivre de belles expériences en cuisine

merehelene.com > 22 $

Fais comme les chefs

Photo courtoisie

Pour imiter les gestes de leurs parents et leur donner un coup de main lorsqu’ils élaborent une recette, les petits peuvent utiliser cet ensemble de mini ustensiles qui comprend une spatule et une pince (17 X 3,5 cm chacun), ainsi qu’un fouet (14,5 X 3,5 cm), le tout glissé dans un joli pot. Laissez-les bien en vue sur le comptoir pour leur donner envie de popoter.

linenchest.com > 12,99 $

Plus grand

Photo courtoisie

Parce que le comptoir est souvent plus haut que leurs trois pommes, les enfants doivent grimper sur un marchepied pour apprendre à cuisiner. Celui-ci de la marque B., compte deux marches en bois dont les motifs sont texturés. Il convient aux enfants de trois ans et plus (70 kg maximum).

labaie.com > 34,99 $

À ton tablier

Photo courtoisie

Accessoire essentiel à l’apprentissage de la cuisine et de la pâtisserie, le tablier gardera les vêtements des apprentis-chefs propres... Ou presque ! MH Collections en propose plusieurs modèles, dont celui-ci décoré d’animaux de la forêt qui semblent observer tout ce qui mijote en cuisine. Fabriqué en coton, il est doté d’un cordon coulissant au cou et de poches à l’avant. Pour enfants de 3 à 6 ans.

merehelene.com > 20 $