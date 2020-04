Aide juridique: ligne gratuite pour les victimes de violence conjugale

MONTRÉAL | Les victimes de violence conjugale pourront consulter un avocat gratuitement grâce à une ligne gratuite mise en place par Juripop.

• À lire aussi: Violence et confinement: un mélange explosif?

• À lire aussi: Violence conjugale: une campagne pour dénoncer les abus

Le service, offert jusqu’au 1er mai, propose des consultations téléphoniques gratuites de 20 minutes avec un.e avocat.e spécialisé.e en droit de la famille, a-t-on expliqué vendredi. Il est financé par le ministère de la Justice du Québec.

Selon Juripop, le contexte de pandémie accentue la problématique de violence conjugale et la ligne permettra de répondre à des questions notamment sur la garde des enfants, «un important un levier de contrôle pour les agresseurs», a-t-on souligné.

La ligne téléphonique 1 (844) 312-9009 est fonctionnelle du lundi au jeudi de 9h à 21h, le vendredi de 9h00 à 16h00 et les samedis et dimanches de 13h00 à 19h00.

«Avec l’expertise des avocat.e.s bénévoles en droit de la famille, nous souhaitons utiliser le droit pour que les personnes victimes se sentent en sécurité et outillées à se protéger avec leurs enfants, a expliqué Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop. Si on peut leur apporter un sentiment de sécurité et des réponses à leurs questions en ces temps difficiles, ce sera mission accomplie.»

L’initiative a été notamment saluée par plusieurs organismes, dont la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, qui a parlé d’un «service essentiel».