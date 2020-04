Bateau-hôpital: un neurologue fait état de la situation à New York

Colère et indignation chez les professionnels de la santé new-yorkais: le navire-hôpital USNS Comfort de la marine américaine stationné dans le port de la métropole n’a accueilli que 20 patients jeudi, pour une capacité de 1000 lits, rapportait le «New York Times» vendredi matin. Un neurologue dans la métropole a témoigné de la situation à QUB radio.

«Le bateau-hôpital, initialement, était réservé pour des patients qui n’ont pas la COVID-19», a d’abord rappelé Julien Cavanagh, neurologue au State University of New York Downstate Medical Center, en entretien avec Geneviève Pettersen.

«Au départ, on pensait que ça nous aiderait beaucoup si on nous prenait tous les patients qui étaient non COVID-19, mais finalement, pour simplifier les choses, des patients non COVID-19, on n’en a quasiment plus», a-t-il expliqué.

De plus, il s’avère «extrêmement difficile» de s’assurer que les patients ne sont pas atteints du coronavirus sur le bateau, même avec l’extrême méticulosité des médecins militaires à bord, a souligné M. Cavanagh.

Le neurologue croit que les équipements y sont par ailleurs mal adaptés à la crise. «Les espaces sont beaucoup plus petits et ça se prête assez mal à des patients qui pourraient avoir besoin de soins réanimatoires», a-t-il fait savoir.

Adapter sa stratégie

M. Cavanagh implore ses élus «d’adapter leurs stratégies au jour le jour». Il cite en exemple le gouverneur de l’état de New York, Andrew Cuomo, qui a modifié la vocation première du Javits Center pour accueillir des patients atteints du coronavirus.

«On peut espérer qu’une seule chose, c’est que le navire-hôpital va prendre le même pli, mais pour l’instant, on ne sait pas», a-t-il dit.

Situation alarmante à New York

Qualifiant la situation de «catastrophe sanitaire», alors que New York est devenue l’épicentre de l’épidémie américaine, le neurologue se dit plus que jamais inquiet devant l’afflux de patients dans les hôpitaux.

«Les gens qui arrivent sont très très malades et beaucoup décèdent très rapidement finalement après leur arrivée, en particulier lorsqu’ils sont âgés et qu’ils ont d’autres problèmes de santé», a-t-il témoigné.

La ville qu’il a toujours connue comme débordante et trépidante est par ailleurs beaucoup moins achalandée qu’auparavant.

«Je crois que les New-Yorkais, quand ils ont vu qu’il y a avait des tentes qui se construisaient dans Central Park pour accueillir le surplus de malades qui débordait de l’hôpital Mont Sinaï, je crois que là ça leur a fait un choc et depuis qu’on a vu ça dans la presse, on voit quand même moins de gens dans les rues», a-t-il observé.