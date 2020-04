Les situations exceptionnelles exigent des réponses exceptionnelles. La pandémie actuelle est l’une de ces situations. Mais exceptionnel ne signifie ni démesuré ni extravagant. Au contraire, la sagesse et le discernement devraient, plus que jamais, guider nos actions.

Ce n’est pas le cas à Ottawa.

Hystérie

Parce qu’il s’est obstiné à garder les frontières ouvertes sans même exiger que les voyageurs respectent une quarantaine obligatoire, Trudeau a permis au virus de se propager. Puis il a eu son épiphanie. Il a alors troqué une léthargie dévastatrice pour une hystérie dépensière.

Certes, aider les travailleurs maintenant sans emploi est essentiel. Autrement, ce serait le chaos social. D’une certaine manière, il utilise l’argent des contribuables, actuels et à venir, pour acheter la paix en dédommageant les Canadiens pour les torts que son inaction a provoqués.

Ottawa a déjà dépensé 260 milliards $. C’est environ 10 % du PIB canadien. Ces dépenses démesurées sont-elles toutes indispensables ? Chose certaine, vu les déficits déjà engendrés par l’administration Trudeau, le Canada ne dispose pas d’une marge de manœuvre aussi considérable.

De plus, bien qu’il n’ait qu’un gouvernement minoritaire, Trudeau a fait passer la loi C-13 qui lui accorde un pouvoir illimité de dépenser et d’emprunter jusqu’en septembre 2020 sans avoir à demander l’autorisation du Parlement.

Or, à la lumière des scandales qui l’ont éclaboussé et du manque de jugement dont il s’est souvent rendu coupable, lui donner un chèque en blanc est irréfléchi et nous en payerons le prix.

Étrange

On pourrait espérer qu’avec tant d’argent, les Canadiens pourront bénéficier de tout l’équipement médical nécessaire. Même pas ! M. Trudeau a déjà annoncé qu’il « ne peut garantir qu’aucune pénurie ne surviendra ».

Certes, Trudeau s’est mis en quarantaine le 13 mars. Peut-être ses priorités étaient-elles ailleurs. Mais, trois semaines plus tard, il ne veut toujours ni quitter sa résidence ni se faire tester.

Étrange, non ?