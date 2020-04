Consigne très difficile pour les proches de patients en maison de soins palliatifs

Les proches des patients dans les maisons de soins palliatifs ne pourront plus leur rendre visite, à moins que le patient en soit à ses derniers instants, soit à ses dernières 48 heures. Le gouvernement a instauré ces mesures pour éviter la propagation de la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT VENDREDI 3 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Les proches des patients dans les maisons de soins palliatifs ne pourront plus leur rendre visite, à moins que le patient en soit à ses derniers instants, soit à ses dernières 48 heures. Le gouvernement a instauré ces mesures pour éviter la propagation de la COVID-19.

À la Maison Aube-Lumière, à Sherbrooke, les familles profitaient de cette dernière journée de visite, vendredi, pour voir leur être cher.

«Il y a des patients qui comprennent, d'autres qui trouvent ça très difficile», explique le directeur général de l’établissement, Christian Gagnon.

Les Maisons René-Verrier, Marie Pagé, Aube-Lumière, la Cinquième Saison et Au Diapason, en Estrie et au Centre-du-Québec, sont toutes touchées par ces mesures et fermeront leurs portes aux visites à compter de samedi.

Les maisons de soins palliatifs mettent à la disposition des tablettes électroniques pour que les patients puissent parler à leur famille. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs installé des chaises à l'extérieur pour que les familles puissent s'asseoir et parler avec le résident par la fenêtre.

Le nombre de bénévoles a d'ailleurs chuté de façon radicale. «En temps de crise, les 70 ans et plus, selon le premier ministre, devaient rester à la maison. On a perdu 60 bénévoles. On a décidé comme équipe de baisser de 200 à 20 bénévoles et j'ai engagé deux personnes supplémentaires pour remplacer les bénévoles», ajoute le directeur général de la Maison Aube-Lumière.

La situation est temporaire. Dès que le gouvernement donnera le feu vert aux établissements de fin de vie, les visites reprendront comme à la normale.