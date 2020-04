COVID-19: au moins 6500 morts en France

L’épidémie de coronavirus en France a fait plus de 6500 morts, dont 5091 à l’hôpital et au moins 1416 dans les maisons de retraites et autres établissements médicaux sociaux, selon le dernier bilan officiel vendredi.

Au cours des dernières 24 heures, 588 décès supplémentaires ont été enregistrés en milieu hospitalier, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le bilan total, avec les chiffres incomplets provenant de quelque 3000 autres établissements, s’établit à 6507 morts.

Plus de détails à venir...