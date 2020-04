COVID-19: mandat d’arrestation contre une femme qui aurait menti aux policiers

Une femme de 21 ans de Gatineau qui aurait faussement prétendu aux policiers être atteinte de la COVID-19 fait présentement l’objet d’un mandat d’arrestation et pourrait faire face à des accusations criminelles.

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie de COVID-19

Les policiers se sont présentés au domicile de la suspecte mardi pour une tout autre affaire. Elle aurait affirmé avoir subi un test de dépistage du coronavirus et avoir obtenu un résultat positif.

«En apprenant cette information, le Service de police de Gatineau (SPVG) a immédiatement déclenché son protocole de mise en place de mesures exceptionnelles relativement à la COVID-19. Plusieurs policiers et employés ont été mis en quarantaine et le SPVG a procédé à une décontamination urgente de nombreux endroits et véhicules», a fait savoir le corps policier gatinois dans un communiqué, vendredi.

L’enquête qui a suivi a toutefois permis d’établir que la jeune femme aurait délibérément menti sur son état de santé. Qui plus est, elle n’aurait jamais subi de test de dépistage de la COVID-19.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre elle et les policiers de Gatineau sont présentement à sa recherche.

Une accusation d’entrave au travail des policiers pourrait être portée contre elle incessamment.