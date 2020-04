Défis nombreux pour les maisons d’hébergement

Manque de places, lutte contre la contagion, pénurie de produits désinfectants : les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale font face à des défis importants en cette période de pandémie.

Dans certains endroits au Québec, l’accès aux ressources d’aide est plus difficile ces temps-ci, témoigne Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence.

La région de Montréal est particulièrement touchée, car les ressources sont pleines.

Quitter est difficile

Les femmes sont plus réticentes à chercher de l’aide. « C’est très difficile de quitter le domicile », indique Édith Mercier, de l’Alliance des Maisons d’Hébergement de la Capitale-Nationale. « Elles vont se retrouver sans revenu et elles préfèrent rester dans leur milieu avec le conjoint que de venir en maison d’hébergement. »

Le confinement accélère aussi le problème de violence, explique la coordonnatrice de La Jonction pour elle, à Lévis, Sylvie Bernatchez.

À La Jonction pour elle, on a dû refuser 10 femmes et 16 enfants depuis le 16 mars. Les femmes sont alors dirigées ailleurs. Toutes les ressources contactées ont insisté pour passer le message que les femmes violentées doivent chercher de l’aide et que malgré la complexité de la situation, une main leur sera tendue.

À La Jonction, la maison était déjà pleine avant la crise. Et il est probable que les femmes hébergées y restent plus longtemps qu’à l’habitude en raison des délais pour obtenir un jugement du tribunal contre le conjoint violent et de l’impossibilité de visiter des appartements ces jours-ci.

Désinfection

C’est sans compter les défis à relever, avec les dangers liés à la propagation du virus.

On désinfecte tout, on tente de garder le plus possible une distance entre les pensionnaires, mais dans plusieurs installations, il n’y a pas de chambres avec salle de bain privée au cas où une femme devrait être isolée, car elle est porteuse de la COVID-19. Chaque milieu doit donc trouver des solutions. « La gestion de la pandémie prend beaucoup de temps », souligne Mme Riendeau.

Le manque de produits désinfectants est aussi criant, note Édith Mercier. On essaie d’obtenir du savon, du gel désinfectant. « On est en demande. Si on veut maintenir les services, ce sont des choses dont on a besoin. »

Louise Riendeau estime que la somme de 2,5 millions $ fournie par le gouvernement pour venir en aide aux ressources permettra de respirer un peu.