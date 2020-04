Disney repousse la sortie des prochains Marvel, « Mulan » espéré pour l’été

Disney a décidé de repousser la sortie d’une douzaine de films Marvel et autre grosse production, mais espère maintenir « Mulan » pour cet été, malgré la pandémie de coronavirus qui a contraint la plupart des cinémas à fermer leurs portes.

Le nouveau calendrier communiqué vendredi par Disney reporte de plusieurs mois des films Marvel très attendus par les admirateurs, comme « Black Widow » et « The Eternals », ainsi que les suites consacrées aux superhéros Thor et Docteur Strange.

Premier film de la nouvelle « phase » prévue par Marvel, « Black Widow », avec Scarlett Johansson dans le rôle-titre, est désormais programmé pour novembre. Cela décale automatiquement les autres films de la série à venir.

Un film Marvel initialement prévu pour l’été 2022, dont le titre n’avait pas été communiqué, a même totalement disparu de la nouvelle liste.

Disney se veut cependant optimiste sur la fin des mesures de confinement en Amérique du Nord, où « Mulan », version en prises de vue réelles du célèbre dessin animé, devrait sortir dans les salles le 24 juillet.

Le numéro un mondial du divertissement a en revanche renoncé à projeter dans les cinémas « Artemis Fowl », adaptation en long-métrage d’un livre jeunesse qui sortira finalement directement sur sa plateforme de streaming Disney+, un sort similaire à celui de nombreux autres films.

Le cinquième volet des aventures d’Indiana Jones, qui n’a pas encore de titre, va quant à lui accuser un retard d’un an : il ne sera pas visible avant juillet 2022.

L’invincible superhéroïne « Captain Marvel » est la seule à tirer son épingle du jeu : le numéro 2 a été avancé d’un mois, à juillet 2022 lui aussi.