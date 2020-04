Éloge de Maman Dion

La célèbre mère de la non moins célèbre Céline est décédée en janvier dernier. Sur le coup de la nouvelle, je ne savais pas trop si je me sentais quelques affinités avec cette personne qui m’avait toujours semblé profiter des succès de sa fille pour se mettre à l’avant-scène, et qui m’avait paru bâtir son fond de commerce sur le misérabilisme de sa vie de « mère pauvre avec 14 enfants » avec une petite dernière qu’elle couchait dans le tiroir d’une commode quand elle était bébé tant la place était restreinte dans son petit logement de Charlemagne.

Puis un soir, je suis tombée sur une émission de télé qui lui était consacrée. En refaisant la carrière de Céline depuis ses débuts on passait en revue tout ce qu’avait fait sa mère. Et c’est là que je me suis éveillée aux qualités de cette femme, somme toute exceptionnelle. Ce qui m’a amenée à faire une recherche plus approfondie sur elle, au fil des articles qui lui furent consacrés, ainsi qu’à sa fille.

Comme bien des mères de cette époque elle a eu une trâlée d’enfants parce que c’était ça qu’il fallait faire. Mais juste avant la petite dernière, Céline, elle avait commencé à faire savoir sa non-envie de poursuivre la lignée et sa désolation de se retrouver de nouveau enceinte. Il faillait du cran pour faire ça à l’époque, et aussi de l’audace pour avouer que celle qui allait devenir une vedette internationale, elle ne la voulait pas vraiment. Juste pour ça, je lui lève mon chapeau !

C’est elle qui fut en fait le premier impresario de Céline. Elle qui a vu en sa fille un talent exceptionnel. Elle qui a démarché pour lui trouver un gérant susceptible de lui bâtir une carrière. Elle faisait ça sans abandonner ses treize autres enfants dont elle vantait également les mérites.

Elle a même osé occuper le petit écran, et ma foi de fort belle façon pendant quelques années, avec une émission de cuisine à l’image de la mère de famille nombreuse sans argent qu’elle avait été pendant tant d’années.

La gloire de sa fille Céline lui a apporté une aisance financière qui l’a incitée à vouloir partager avec ses semblables. Elle a mis sur pied la Fondation Achille Tanguay devenue par la suite Fondation Maman Dion dédiée aux jeunes de 5 à 16 ans issus de milieux défavorisés, et soutenu le centre de soins palliatifs Adhémar Dion dans Lanaudière. Pour tout ça, je crois qu’elle est admirable !

Une femme ben ordinaire

Merci de ce beau témoignage envers une femme qui le mérite amplement. Il donne la mesure de l’importance des femmes québécoises dans l’évolution de notre société. Dans la foulée de ce que vous dites, je donne à maman Dion la note maximum pour avoir travaillé au bien-être des siens, et avoir su en redonner à la collectivité, une fois ses objectifs atteints.