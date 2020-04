[EN IMAGES] Ça va bien aller: pourquoi pas une piñata? Voici 25 photos de vos arcs-en-ciel

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

• À lire aussi: [PHOTOS] Le pont Jacques-Cartier s'illumine aux couleurs de l'arc-en-ciel

• À lire aussi: [EN IMAGES] Ça va bien aller: voyez 25 photos de vos arcs-en-ciel

Nous publierons tous les jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Continuez à être très nombreux à nous envoyer une photo de votre arc-en-ciel à l'adresse cavabienaller@quebecormedia.com.

Voici donc 25 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

Photo courtoisie, Aswad Black

Des habitants de la rue Beaubien ont profité du 1er avril pour orner leur balcon de ce poisson arc-en-ciel, joyeusement attiré vers un appât aux propos rassurants.

Photo courtoisie, Catherine Tremblay

Laurie, de Charny, est un arc-en-ciel à elle seule, selon son amie Catherine. Elle doit vivre le confinement en gardant le sourire, sans ses deux petits garçons, qui sont chez leur père, pour éviter toute propagation. La photo est une surprise de son amie.

Photo courtoisie, Malena Saavedra

Spider-Man, Iron Man, Yoda, Hulk, le Capitaine America et plusieurs autres vous en feront voir de toutes les couleurs sur ce délicieux plateau de biscuits à Brossard. Une préparation au goût de Christina Benedetti, 7 ans, très satisfaite de ses talents culinaires. Que la Force soit avec vous!

Photo courtoisie, Marie Sullivan

La façade de cette épicerie de Saint-Anicet, en Montérégie, propose un sublime arc-en-ciel porteur d'espoir.

Photo courtoisie, Nathalie Fortier

À Laval, Nathalie a trois trésors: Océane, Noah et Nella. Confinés, ils ont combiné leurs talents artistiques pour peindre cet adorable arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Joanie Champagne

De très grandes fenêtres sont synonymes d'un immense arc-en-ciel pour la famille Champagne, qui a travaillé conjointement sur le projet. Adossés à la façade, Raphaël, 6 ans, et Lauralie, 4 ans, les enfants de Joanie et Maxime.

Photo courtoisie, Marie-Ève Dompierre

Emy Ouellet, de Pont-Rouge, avec l'aide de Marie-Ève Dompierre, lance un message clair à la population: restez sagement à la maison en cette période de crise.

Photo courtoisie, Benoit Comeau

Benoit et sa fille Ève, de Sainte-Thérèse, ont partagé un moment père-fille pour concocter cet arc-en-ciel, muni de rouleaux de papier de toilette aux extrémités, en référence à l'un des symboles de la crise.

Photo courtoisie, Louis Gaboury

Le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal est prêt à vous soigner et envoie un message d'espoir à toute sa clientèle et à la population québécoise, par le truchement de cet arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Marie-Soleil Bérubé

Le Tim Hortons du 7730, boulevard Henri-Bourassa, à Charlesbourg, se joint au mouvement «Ça va bien aller» avec cet arc-en-ciel en façade.

Photo courtoisie, Jocelyn Caron

Avec cette Terre arc-en-ciel soutenue par l'espoir, Jana Caron, 17 ans, a réussi de belle manière à illustrer le mouvement qui se répand actuellement partout sur la planète.

Photo courtoisie, Sara Leclerc

Un petit bijou d'arc-en-ciel figurant des oiseaux en mouvement, symbole de liberté en ces temps de confinement, offert par Rosalie et sa mère Sara.

Photo courtoisie, Julie Carle

Parfois, le destin nous envoie des signes particuliers. Alors qu'elle déjeunait tranquillement, Julie a vu cet arc-en-ciel naturel apparaître sur son comptoir, gracieuseté des reflets lumineux de sa fenêtre.

Photo courtoisie, Ilsa Deschênes-Cervantes

Une piñata, ça fait toujours plaisir aux enfants, particulièrement en temps de confinement. Isaias, Antoine et Roméo, de Port-Cartier, ont uni leurs talents pour fabriquer ce superbe arc-en-ciel rempli de bonbons.

Photo courtoisie, Marc-André Nolet

Les fenêtres de ce lumineux appartement de Sainte-Foy sont parfaites pour afficher ce large arc-en-ciel, visible au loin.

Photo courtoisie, Roman Begum

La génération de Madina Khan, Aisha Khan et Hamna Khan symbolise le futur de notre société. Résidentes de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, elles ont conçu cet arc-en-ciel pour garder le moral, malgré les événements qui chamboulent nos habitudes.

Photo courtoisie, Stéphane Aubette

Chat va bien aller! Confortablement installés sur ce lit à Granby, cinq splendides minets prennent la pause arc-en-ciel, le regard fixé vers l'objectif.

Photo courtoisie, Max Hovington

Maxime et Félix ont accompli toute une besogne en fabriquant cet arc-en-ciel lumineux devant leur maison, à Baie-Comeau.

Photo courtoisie, Annick Guignard

L'arc-en-ciel à la fenêtre du bureau de cette infirmière de l’Hôtel-Dieu de Québec a beaucoup de visibilité. On peut l'apercevoir de l’entrée de l’urgence, de l'unité de soins consacrée au coronavirus et de celle des soins intensifs.

Photo courtoisie, Silva Maria Delvalle

La crise actuelle n'est pas de tout repos pour les parents, qui doivent parfois gérer l'angoisse des enfants concernant le coronavirus. La mère de Maria a motivé sa fille de 8 ans grâce à la possibilité de voir son dessin publié dans Le Journal.

Photo courtoisie, Cynthia Morin

Amandine, 10 mois, de Magog, future globe-trotter, dit à toute la planète que ça va bien aller. Elle porte un chandail paré d'un nuage, signe que le virus va passer, comme le temps gris.

Photo courtoisie, Vicky Rochon

La résidence Jo-Li, à La Plaine, porte bien son nom, avec cet arc-en-ciel de ballons qui enjolive la devanture. Elle abrite une quarantaine de patients atteints de troubles cognitifs nécessitant les bons soins du personnel dévoué.

Photo courtoisie, Émilie Doyon-Péloquin

Mathis, 1 an, est impressionné par le talent de son grand frère Léo, de 3 ans son aîné. Ce dernier montre son contentement en exhibant son arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Marie-Claude Thiry

Marie-Claude nous offre un remarquable arc-en-ciel à l'aquarelle, marqué par un vol d'hirondelles symbolisant l'espoir et le renouveau avec la venue du printemps.

Photo courtoisie, Katy Roy

Un peu de couleur en cette période sombre, ça remonte le moral de plusieurs. Après avoir construit ce grand arc-en-ciel devant leur résidence de Saint-Philémon, dans le comté de Bellechasse, Katy Roy et son conjoint ont poursuivi le travail pour en concevoir trois autres, l'un semblable au premier pour le boulot et deux plus petits pour la famille.