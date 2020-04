Gretzky prédit la coupe Stanley à McDavid

Le légendaire Wayne Gretzky, qui a lui-même soulevé la coupe Stanley à quatre reprises dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton dans les années 1980, croit que son digne successeur Connor McDavid remportera à son tour le précieux trophée au cours de sa carrière.

«Quand on l’emporte, et tu gagneras la coupe Stanley, le sentiment est simplement incroyable, a indiqué Gretzky dans une longue entrevue avec les deux joueurs publiée dans le magazine masculin GQ. C’est très spécial et tu la soulèveras un jour parce que tu es trop bon.»

Pour appuyer ses dires, Gretzky a versé dans la nostalgie et les souvenirs d’enfance qui sont répandus chez plusieurs jeunes joueurs de hockey.

«Tu travailles toute ta vie pour y arriver, car même lorsque tu étais jeune, tu disais probablement : Et Connor McDavid marque en prolongation, dans ce septième match. Puis, si jamais tu perdais, tu te disais que t’allais jouer encore. Ainsi, tu étais toujours gagnant.»

Une pluie d’éloges

Gretzky, célèbre numéro 99, a également vanté McDavid pour sa gestion de la pression depuis le début de sa carrière.

«À chaque année, tu t’améliores et tu livres la marchandise, a-t-il dit en s’adressant à la jeune vedette de 23 ans. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il y a de la pression pour des gars comme toi, Sidney Crosby et Mario (Lemieux). Vous êtes scrutés à la loupe quand vous arrivez dans la ligue et c’est beaucoup plus difficile que les gens pensent.»

Gretzky sait très bien de quoi il parle. Il était lui-même surveillé de près pendant sa prolifique carrière, ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire 2857 points en saison régulière, un record inatteignable, et surtout de soulever quatre fois la fameuse coupe Stanley avec les Oilers.