Je reste chez nous

Week-end du 3 au 5 avril 2020

Coup de cœur

MUSIQUE

Let You Go

Photo courtoisie

Le grand public connaît le grand talent humoristique d’Antony Kavanagh, mais il s’apprête à découvrir aussi ses talents cachés de musicien. L’artiste multidisciplinaire nous dévoile donc aujourd’hui, son premier single Let You Go, co-écrit par Marc Dupré. Ce premier hit nous révèle le style musical propre à Kavanagh qui mélange le blues, le soul, le rock et l’électro et c’est franchement rafraîchissant. De plus, pour ce premier album, l’humoriste a opté pour la langue de Shakespeare...Décidemment, il ne finira pas de nous étonner! *Disponible sur toutes les plateformes numériques et radio

Je reste

GASTRONOMIE

Cuisiner avec Martin Juneau et Bon Matin

Photo courtoisie

S’il y a bien une activité à réaliser en quarantaine, c’est de cuisiner! Seul, en amoureux ou en famille, la compagnie Bon Matin offre des cours de cuisine gratuits avec nul autre que le chef célèbre Martin Juneau! Tous les vendredis d’avril, le cordon bleu partagera ses techniques de cuisine, pour concocter différentes recettes, telles qu’un pain aplati façon Margherita, un Pain doré façon s'mores aux petits fruits, un Sandwich grillé style petit déj et une Toast scandinave avec saumon fumé. À vos grille-pains et vos fourneaux, pour des leçons de cuisine qui ont du mordant! *Aujourd’hui à midi sur les réseaux sociaux de Bon Matin

TÉLÉ

CONCERT BÉNÉFICE IHEART LIVING ROOM animé par Elton John

Photo courtoisie

Elton John s’invite à votre salon, accompagné de plusieurs grands artistes internationaux. En effet, la chaîne VRAK présente le fameux concert bénéfice IHEART LIVING ROOM, au profit de la Croix-Rouge, dans la lutte du COVID-19, en encourageant les téléspectateurs canadiens à faire des dons en ligne, par SMS et par téléphone. Cette émission spéciale offrira des performances d’Alicia Keys, des Backstreet Boys, de Mariah Carey, de Sam Smith et de bien d’autres, qui ont tous acceptés d’offrir des numéros filmés directement de leur domicile respectif, avec leur téléphone. * Ce dimanche à 20h00 sur les ondes de VRAK TV

MUSIQUE

La chaîne musicale avec Fanny Bloom

Photo courtoisie

L’artiste populaire Fanny Bloom prendra les rênes du micro de l’émission radio LA CHAÎNE MUSICALE, dans laquelle elle partagera ses goûts musicaux, ses inspirations et ses découvertes, au cours de quatre émissions. Pour la première émission, la chanteuse partagera avec les auditeurs son histoire musicale : ses débuts avec son groupe La patère rose, sa tournée avec Mika et aussi la place omniprésente de la musique au sein de sa famille. À noter que Fanny Bloom animera cette émission musicale, tous les dimanches du mois d’avril. * Ce dimanche à 12h00 sur les ondes de LA CHAÎNE MUSICALE à la radio sur ICI MUSIQUE et en tout temps sur l’application Radio-Canada OHdio.

CINÉMA

Portrait de la jeune fille en feu

Photo courtoisie

Grande-Bretagne. 1770. Marianne est peintre. Elle doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme noble qui vient de quitter le couvent. Toutefois, Héloïse ne semble pas enthousiaste à l’idée de devenir une épouse et ne désire pas qu’on la peint. Marianne lui propose ainsi de la peindre en secret. Au fil des séances, l’affection s’installe entre les deux femmes. L’homosexualité condamnée à l‘époque, conduit la peintre et son modèle à vivre d’une histoire d’amour brûlante, mais surtout secrète... * Sorti le 3 avril sur les plateformes de vidéo sur demande

SPORT

Spinco sur demande

Photo courtoisie

Puisque la quarantaine ne vous permet pas de suivre vos cours de spinning, le cours de spinning vient à vous! En effet, l’entreprise canadienne Spinco vous offre la possibilité de vous livrer à domicile une bicyclette de spinning avec les souliers, et de suivre en direct les classes, question de vous garder plus qu’en forme à la maison. L’abonnement est d’une durée d’un mois et vous permet de suivre autant de classes en ligne que vous le souhaitez, pour un montant de 200 dollars par mois. Faites vite, car une liste d’attente est déjà en ligne pour la location de vélo. *Rendez-vous sur le www.spincoondemand.com

WEB

La Casa de Papel – Saison 4

Photo courtoisie

Pour les amateurs de la série populaire espagnole La Casa de Papel, seront heureux de la d’apprendre que sortie de la quatrième saison est prévue pour aujourd’hui même. Celles et ceux qui suivent, depuis le début, les aventures rocambolesques des voleurs de la Maison royale de la Monnaie d'Espagne seront servis à souhait, car cette nouvelle saison promet davantage de péripéties pour Tokyo, Rio, Le Professeur ou encore Nairobi. Netflix dévoile donc huit nouveaux épisodes de cette légendaire fiction de braquage. *Sorti le 3 avril sur Netflix

TÉLÉ

Édition « confinée » de l’émission Blitz

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Pour les grands amateurs de football et de sport, rendez-vous à l’émission spéciale « confinée » du magazine sportif Blitz. Tous les animateurs de l’émission interviendront exceptionnellement, depuis leur domicile respectif. Ainsi, durant une demi-heure, les experts de football, Matthieu Proulx, Pierre Vercheval, Bruno Heppell et Didier Orméjuste commenteront l’actualité dans le monde du football. De plus, l’entraîneur-chef Dany Maciocia participera aussi à la table ronde, afin de partager son expérience des dernières semaines, au sein de l’équipe des Alouettes de Montréal. *Ce soir à 19h00 sur les ondes de RDS

POLAR

Un homme meilleur

Photo courtoisie

La romancière Louise Penny est de retour avec une toute nouvelle enquête d’Armand Gamache. Ce dernier, qui a délaissé les enquêtes pour la politique, se retrouve en pleine tempête médiatique, lorsque le Québec fait face à une terrible crue des eaux, au printemps. Les conséquences sont si désastreuses que Gamache est rétrogradé à la Sûreté du Québec et se fait diriger désormais par son gendre, l’ancien lieutenant Jean-Guy Beauvoir. Ce dernier le sollicite pour une nouvelle enquête, lorsqu’un père de famille rapporte la disparition de sa fille, une victime de violence conjugale. Armand finira-t-il par retrouver son sens aiguisé pour retrouver les coupables? Réussira-t-il à retrouver Vivienne Godin? *Sorti le 16 mars