Josée Lavigueur fait danser les personnes âgées

La chroniqueuse et entraîneuse Josée Lavigueur s’est rendue à la résidence Sélection Retraite Beloeil pour faire bouger des aînés et briser leur isolement en cette période de pandémie.

En compagnie de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, elle a invité les résidents à bouger avec elle au rythme de la musique.

«Le but est toujours le même, leur démontrer qu’on est solidaire, qu’on pense à eux, lance-t-elle. Et leur rappeler que oui, en ce moment, il faut rester en confinement et qu’il faut respecter les consignes, mais qu’il y a moyen de faire ça dans la bonne humeur, en gardant le moral et en maintenant son niveau d’énergie et qu’il y aura une après-crise, que la tempête passera.»

Ce geste semblait très apprécié des résidents qui affichaient un sourire et s’exerçaient au son de la musique entraînante.

Josée Lavigueur et l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie envisagent de répéter l’activité dans une autre résidence prochainement.