La médecine internationaliste cubaine

En ce moment, les brigades de blouses blanches cubaines sont présentes dans trente-huit pays. La France, qui avoue un net déficit de médecins dans certaines régions éloignées — 32 par tranche de 10 000 habitants et à Cuba : 82 —, vient de demander l’aide médicale cubaine pour soigner ses populations aux prises avec le Covid-19 dans les territoires outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et même à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout près de nos côtes québécoises. Cuba, petit pays du tiers monde, va prêter assistance à l’un des pays du G-7, les plus riches de la planète : on aura tout vu !

Quelques semaines auparavant, le départ d’une brigade de médecins vers l’Italie, un autre pays riche du G-7, a donné lieu à de nombreuses manifestations d’appui, à Cuba et en Italie. Ce personnel médical cubain se rendait dans le pays européen le plus touché par le coronavirus, et en Lombardie tout particulièrement, la région la plus affectée par la pandémie. Il y a à peine cinq ans, une douzaine de ces volontaires, véritables casse-cou de la médecine humanitaire — expression dont le président des États-Unis ignore le sens —, œuvraient en Afrique occidentale, une région aux antipodes des pays du G-7, pour y combattre l’épidémie d’ébola.

Le docteur Leonardo Fernandez, âgé de 68 ans, est de ceux-là. Rien ne le prédestinait à cette vocation. À dix-sept ans, il était plutôt rebelle. Il aimait porter les cheveux longs et écouter les Beatles, deux choses qui n’étaient pas très bien vues à Cuba. Son père, qui avait été membre du Mouvement 26 Juillet, fondé par Fidel, et qui avait combattu dans la Sierra Maestra, lui avait tout de même inculqué certains principes de la Révolution qu’il n’oublierait jamais : « La patria es humanidad » (faites votre propre traduction).

Après des études en médecine, il réalise sa première mission internationaliste au Nicaragua, en 1979, en pleine guerre des Contras. Toute une expérience pour le jeune médecin. C’est là qu’il apprend à apprécier les valeurs qu’on lui avait enseignées dans son pays. De retour à Cuba, deux ans plus tard, il poursuit ses études en thérapie intensive et médecine interne.

Il n’est pas du genre à lever la main pour se porter volontaire dans quelque mission dangereuse. Mais un jour, après le passage de l’ouragan Katrina qui avait dévasté le sud des États-Unis, Fidel lance un appel aux médecins désireux de s’illustrer dans l’aide humanitaire au cœur même du monstre. Il se retrouve au colisée de la Cité sportive avec quelques milliers d’autres. Fernandez sera choisi parmi les cent cinquante premiers. On en recrutera 1500. Comme il fallait s’en douter, le gouvernement étatsunien rejette l’offre de Fidel. Mais un malheur n’arrive jamais seul : le Pakistan est dévasté par un fort tremblement de terre tandis que le Mexique et le Guatemala doivent lutter contre des inondations meurtrières.

On divise donc le contingent médical en trois et Fernandez se retrouve aux premières lignes dans un Pakistan endeuillé. De retour à Cuba, on recrute des volontaires pour une nouvelle mission humanitaire. Cette fois, il s’agit d’un pays en pleine guerre civile : le Timor-Leste, dont il a sans doute jamais entendu parler. Il lève la main, assuré qu’il ne sera pas choisi puisqu’il revient tout juste du Pakistan. De toute façon, dit-il, je lève toujours la main, sans trop me questionner. Il travaillera sur cette île asiatique pendant deux ans, risquant sa vie tous les jours mais sauvant des vies chaque jour.

Puis ce fut le tremblement de terre en Haïti et l’épidémie de choléra qui s’ensuivit. Il aura l’occasion de mettre en pratique ses connaissances en « thérapie intensive de campagne ». Comme si ce n’était pas assez, il œuvrera deux ans au Mozambique jusqu’au déclenchement de l’épidémie de l’ébola. Le combat des médecins cubains contre cette terrible maladie a connu une résonnance mondiale et on en a fait des héros. Mais Fernandez demeure modeste. Je n’ai fait qu’accomplir mon devoir, dit-il, fidèle à une éthique internationaliste et une éthique médicale, comme d’autres collègues le font dans le fin fond de la forêt amazonienne ou parmi des communautés indigènes au Venezuela, sous des températures de 48 degrés celcius et dont on ne parle jamais.

Le voici maintenant sur le front italien. A-t-il peur ? Bien sûr qu’il a peur, mais il sait qu’il a un devoir révolutionnaire à accomplir. Il arrive ainsi à contrôler la peur. « Ceux qui disent n’avoir peur de rien sont des superhéros. Nous, nous ne sommes que des médecins. » Inspirant.

La prochaine fois, je vous raconte une autre belle histoire de médecin.

(Inspiré d’un article d’Enrique Ubieta Gomez, « Hay hombres que se llaman Cuba », sur le site www.cuba.cu)