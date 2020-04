Le Festival Juste pour rire reporté cet automne

Le festival Juste pour rire, qui devait se tenir cet été à la mi-juillet, est reporté à l'automne. En raison de la crise actuelle du coronavirus, l'organisation a choisi de changer ses dates du 29 septembre au 11 octobre 2020. Le report inclut également Zoofest et Off-JFL.

« Nous sommes énergisés par la capacité de nos équipes à s’adapter aux conditions actuelles et à présenter un festival repensé dans sa forme et son contenu dès l’automne, a déclaré dans un communiqué Charles Décarie, président directeur général du Groupe Juste pour rire. Si la situation le permet, nous reprendrons les travaux à moyen terme et ainsi, serons à même de jouer un rôle important dans la relance du secteur culturel, mais aussi de la guérison sociale dont nous aurons tous crûment besoin », ajoute-t-il.

Concernant le volet extérieur, le Groupe Juste pour rire mentionne évaluer différents scénarios. La décision pour ce volet sera annoncée plus tard.

Par ailleurs, Juste pour rire doit également reporter sa production théâtrale Arlequin, serviteur de deux maîtres.