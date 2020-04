Les appels en hausse chez Suicide Action Montréal

En cette période d’isolement et d’incertitudes, le temps peut être plutôt morose pour les personnes vulnérables ou en situation précaire.

• À lire aussi: Défis nombreux pour les maisons d’hébergement

Pour preuve, les appels chez Suicide Action Montréal sont en hausse depuis maintenant une semaine, après avoir connu une baisse d’environ 10 % au moment où Québec a fait l’annonce de ses mesures de confinement, raconte Luc Vallerand, directeur général de l’organisme.

«Depuis une semaine, on voit qu’on remonte au taux qu’on connaissait auparavant, dit-il. S’il n’y avait pas eu les premières mesures de confinement, on aurait probablement dépassé le nombre moyen d’appels qu’on avait dans les mois précédents.»

Suicide Action Montréal reçoit environ 20 000 appels par année, selon M. Vallerand.

Le directeur général estime que la situation est similaire à celle qu’il a connue durant la crise du verglas de 1998.

«On avait observé une baisse des demandes d’aide psychosociale et de détresse. Et par la suite, on avait assisté à la troisième, quatrième semaine, un accroissement des demandes d’aide parce que la situation de crise perdurait», ajoute-t-il.

Luc Vallerand anticipe donc une possible augmentation des demandes d’aide dans les prochains jours, voire semaines.

S’il est trop tôt pour statuer sur le nombre de suicides qui pourraient avoir lieu, il ne serait pas étonnant que la situation des personnes en crise se soit exacerbée, selon M. Vallerand.

La crainte est réelle, mais le défi est d’autant plus difficile pour les intervenants en ce temps de crise.

«Le défi du confinement c’est d’être capable de repérer et dépister les personnes suicidaires ou les personnes qui sont en crise ou en désorganisation.»

Enfin, Luc Vallerand appelle la communauté à se serrer les coudes durant la crise et à prendre contact avec ses proches continuellement.

Si vous ou un de vos proches avez besoin d’aide, vous pouvez communiquez avec un intervenant de Suicide Action Montréal en tout temps au 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)