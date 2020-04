Les Francos et le Festival de Jazz sont annulés

L'Équipe Spectra vient d'annoncer que les éditions 2020 des Francos de Montréal, prévue le 12 juin, et celles du Festival international de Jazz de Montréal, prévue le 25 juin, ne pourront être présentées cet été.

«Depuis quatre décennies, grâce à nos équipes qui redoublent d’effort et de créativité pour offrir au public une expérience unique, le Jazz et les Francos sont devenus deux des rendez-vous incontournables de l’été à Montréal. Cette décision, prise de concert avec nos partenaires privés et le gouvernement, n’était donc pas facile à prendre, mais elle était devenue nécessaire afin de protéger le public, les artistes et nos employés. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les partenaires publics et privés de leur compréhension et de leur grande collaboration dans ces moments plus difficiles », a déclaré dans un communiqué Jacques Primeau, directeur général des Francos de Montréal et du Festival International de Jazz de Montréal.

L'organisation des deux festivals contactera les détenteurs des billets dès que possible.