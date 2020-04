Les meilleurs espoirs comparés à des joueurs de la LNH

N'ayant plus de hockey à se mettre sous la dent, les recruteurs de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey ont établi vendredi des comparaisons avec des joueurs actuels du circuit Bettman pour les meilleurs espoirs du prochain repêchage amateur.

Ainsi, celui qui est considéré comme le meilleur espoir au monde, Alexis Lafrenière, est comparé à un autre attaquant québécois, soit Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride.

«Il est un joueur très intelligent avec une rapidité exceptionnelle, peut-on lire sur le site de la LNH. Il est bon pour transporter la rondelle et pour créer des jeux sous pression. Il a une vision du jeu et des habiletés bien au-dessus de la moyenne en plus d'être en mesure de lever son jeu d'un cran quand la situation le demande.»

Pour ce qui est de l'attaquant format géant Quinton Byfield, il est comparé à nul autre que le joueur de centre des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin.

«Un gabarit imposant avec de bonnes mains et un sens du hockey comparable à celui de Malkin. Il a le potentiel d'être un gros joueur de centre de premier trio dans la LNH. Il est le genre de joueur que toutes les équipes aimeraient avoir.»

Pour ce qui est de celui qui est considéré comme le meilleur défenseur du repêchage, Jamie Drysdale, il est comparé au jeune arrière de l'Avalanche du Colorado Cale Makar.

«Il est un excellent patineur qui peut dicter l'allure du jeu à partir de sa zone. Il est en mesure de faire des passes extrêmement précises même en plein déplacement, ce qui fait de lui un joueur dangereux chaque fois qu'il touche à la rondelle. Il peut également se sortir de situations difficiles grâce à ses feintes et sa mobilité.»

Quant au meilleur espoir européen, l'attaquant allemand Tim Stützle, il est comparé au rapide patineur des Islanders de New York Mathew Barzal.

«Sa vitesse est impressionnante... il peut voler. Son contrôle de la rondelle et sa vision du jeu sont également excellents. Il a une bonne attitude, il travaille fort à chaque présence et il est confiant avec la rondelle. Il est aussi quelque peu arrogant sur la patinoire, mais dans le bon sens du terme.»

Les trois autres espoirs qui ont été comparés à des joueurs de la LNH sont les attaquants Cole Perfetti (Ryan Nugent-Hopkins) et Marco Rossi (Claude Giroux) ainsi que le gardien russe Yaroslav Askarov (Pekka Rinne).