Les physiothérapeutes pourront effectuer des tests de dépistage de la COVID-19

MONTRÉAL – Les physiothérapeutes pourront maintenant procéder à des tests de dépistage de la COVID-19.

Ils pourront effectuer ces tests à la suite d’une entente intervenue entre leur ordre professionnel et le Collège des médecins du Québec.

«Ainsi, dans le contexte de la pandémie, les physiothérapeutes pourront désormais, selon des conditions précises, dans les cliniques désignées d'évaluation, faire des prélèvements par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé aux patients chez qui on suspecte une infection au coronavirus», ont annoncé le Collège des médecins et l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, dans un communiqué, vendredi.

Dans le cadre de cette entente, «les physiothérapeutes devront suivre une très courte formation en établissement afin de pouvoir réaliser cette activité», a-t-il été précisé.

En temps normal, les prélèvements sont du ressort des médecins, des technologistes médicaux, des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes, mais, «dans le contexte actuel d'urgence sanitaire au Québec, les deux ordres estiment toutefois que des mesures exceptionnelles doivent être mises en place», ont souligné les deux organisations dans leur communiqué conjoint.