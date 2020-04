Rapatriement ardu de Québécois toujours coincés aux Philippines

Plusieurs des 2600 Canadiens disséminés sur des îles des Philippines, dont des Québécois, demandent qu’Ottawa organise une mission complexe de rapatriement.

« Il faut affréter un avion et l’envoyer les chercher au plus vite. L’idéal serait d’organiser des vols intérieurs pour que tout le monde puisse revenir sain et sauf », suggère le député fédéral Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui épaule une citoyenne de sa circonscription de Saint-Hyacinthe–Bagot qui tente de ramener son fils.

« Les gens s’endettent sans bon sens pour se trouver des billets d’avion afin de revenir, qui vont finir par être annulés. Les gens ont besoin qu’on s’occupe d’eux, ils se sentent laissés à eux-mêmes », déplore Clara Toscani. Ils font ce que l’ambassade là-bas leur suggère, mais ça ne fonctionne pas. »

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a menacé les gens ne respectant pas le confinement qu’ils pourraient se faire abattre par les forces de l’ordre. Plus de 2600 Canadiens s’y trouvent présentement, selon Affaires mondiales Canada.

Endetté pour revenir

Le fils de Clara Toscani, Jeffrey Hamel, est confiné jusqu’au 8 avril dans un petit village situé à cinq heures de route de Manille, la capitale du pays. La raison : il a tenté de quitter le pays le 23 mars, mais a dû faire demi-tour au milieu de son trajet en apprenant que son vol avait été annulé. Il n’a presque plus un sou pour se nourrir, alors qu’il a dû dépenser des milliers de dollars.

« On lui donne à manger, pour le moment. Je suis vraiment inquiète pour mon fils. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose », confie-t-elle.

Elle tente par tous les moyens de lui faire parvenir de l’argent. « On a peur que si le gouvernement organise un vol de rapatriement, il ne puisse embarquer à cause de sa quarantaine obligatoire. Il y a beaucoup de questions sans réponses présentement. »

« Plusieurs n’ont pas encore reçu l’argent promis aux voyageurs par le gouvernement. Ça se complique beaucoup », fait valoir Clara Toscani.

« Casse-tête » en vue

Photo courtoisie

Une jeune voyageuse de la région de Québec craint de tomber malade et espère être secourue bientôt, même si elle pense que l’opération va être un véritable casse-tête.

« Moi, ça me fait peur de devoir me déplacer aux Philippines. C’est extrêmement compliqué présentement et on ne sait pas comment ça peut se dérouler. Il y a plusieurs points de contrôle, pas de transports en commun. Ça prend des autorisations, une attestation de santé et une preuve d’un billet d’avion », explique Marie-Pier Lizotte, 24 ans.

Celle-ci est arrivée le 24 décembre dans le pays et en est à son quatrième prolongement de visa.

Elle souhaite être en mesure de le renouveler, pour ne pas écoper d’amendes, mais souhaite surtout revenir au Canada, où elle serait plus en sécurité.

Depuis le début de la crise, elle a acheté trois billets d’avion à destination du Canada, qui ont tous été annulés.

Un logement... jusqu’au 15 avril

Photo courtoisie

Un couple qui habite Montréal pourrait se résigner à dormir dans la rue aux Philippines parce qu’il est incapable d’y trouver un logement après le 15 avril, personne ne voulant louer quoi que ce soit à des touristes.

« Il faut absolument que le gouvernement fasse quelque chose avant cette date. Je suis très stressée d’avoir nulle part où dormir », laisse tomber Marie-Christine Daigle.

La Québécoise de 29 ans, qui se trouve là-bas avec son conjoint australien, serait très rassurée d’avoir une annonce pour un avion de secours.

« On espère qu’un jour, ce sera notre tour. On n’a aucun espoir en ce moment. On se sent abandonnés. D’autres pays ont fait des vols intérieurs pour ensuite rapatrier leurs ressortissants. Pourquoi pas le Canada ? » demande-t-elle.

Jusqu’à présent, toutes les démarches du couple avec des vols commerciaux sont demeurées vaines, leur coûtant au passage des milliers de dollars.