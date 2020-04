«Seule la religion peut nous sauver»

Des communautés où la religion est indissociable de la culture comme chez les intégristes juifs, islamiques et chrétiens font les manchettes en ces temps de confinement.

Une femme de la communauté hassidique d’Outremont, interrogée par des journalistes de Radio-Canada, a déclaré : « Si nous arrêtons de prier, est-ce que Dieu va nous aider à enrayer le virus ? »

Or, nous pouvons affirmer sans nous tromper que ce n’est pas Dieu qui a créé la COVID-19 et que celle-ci ne sera pas vaincue grâce à une intervention divine. C’est grâce à la science et aux savants que l’on va réussir à trouver le vaccin qui nous sauvera encore une fois de cette terrifiante pandémie.

Nous devons refuser de laisser des religieux illuminés défier les directives qui nous imposent ce confinement si pénible, si anxiogène, mais si nécessaire.

Risques

Il est certain que le gouvernement Legault a eu raison de fermer les lieux de culte où les risques de contamination sont grands, voire plus grands que dans les commerces obligés de fermer leurs portes.

C’est nous tous, peu importe nos croyances et notre culture, qui par un acte de solidarité avec nos concitoyens, allons aider à freiner la propagation du virus. Les fondamentalistes de toutes les religions, ceux qui croient que l’être humain est à la merci des dieux, ne peuvent agir à leur guise en étant irresponsables face à la population.

Aux États-Unis, par exemple, les gouverneurs républicains de la Floride et du Texas viennent de décréter fort tardivement des mesures de confinement pour les deux États. Mais ils refusent de fermer les lieux de culte, sous la pression des églises évangéliques, dont les plus alarmistes croient voir les signes annonçant la fin des temps.

Il faut préciser que le gouvernement caquiste a du mal à faire passer son message sanitaire dans certains milieux ultra-religieux de Montréal où, on le sait, seul le Parti libéral a des accointances politiques. Car le parti qui veut fermer les lieux de culte, c’est le parti qui a fait adopter la loi 21 sur la laïcité au Québec. Néanmoins, les leaders, eux, de la communauté hassidique de Montréal ont pris la décision le 18 mars de fermer toutes les synagogues orthodoxes de la ville.

Le pape

Par ailleurs, le Québec de tradition catholique, qui n’a eu de cesse de critiquer l’Église doit reconnaître le sens de responsabilité de celle-ci. Le pape François a annulé toutes les cérémonies de la Semaine sainte et du dimanche de Pâques, la fête la plus importante pour les catholiques et les chrétiens en général. Les églises catholiques restent fermées partout dans le monde.

Les ultra-religieux qui, aux États-Unis, sont les partisans les plus assidus de Donald Trump risquent de devenir responsables de la mort de nombre de victimes de la COVID-19.

Nous sommes à l’abri de ces dérives. Mais cela ne nous protège pas des délires des « fous de Dieu », quels qu’ils soient, qui interprètent la pandémie comme une punition à l’encontre des mécréants que nous sommes.