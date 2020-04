Un dernier appel pour son grand-papa

La petite-fille de l’une des victimes de la COVID-19 veut sensibiliser les gens à l’importance de suivre les consignes du gouvernement, après que son grand-père s’est éteint seul et loin de sa famille dans un CHSLD.

« Ce qui est le plus dur en ce moment, c’est qu’on ne peut pas vivre ça en famille. On le vit chacun de notre côté, souffle Caroline Jodoin, 39 ans, la voix brisée par l’émotion. Il a tellement toujours été là pour nous, on aurait voulu être à son chevet pour lui tenir la main pour son départ. »

Dimanche passé, Albany Paul, 88 ans, a rendu son dernier souffle au téléphone avec sa fille. L’état du résident de LaSalle, atteint par l’Alzheimer, se serait détérioré rapidement après avoir contracté la COVID-19.

Un homme de plaisir

« Ce qui le rendait heureux, c’était d’être entouré de sa famille [...] Il adorait danser. C’était un homme de plaisir. Il aimait la musique, il aimait rire, se rappelle-t-elle. À 81 ans, il se promenait encore à quatre pattes, mon garçon sur le dos. C’était ça, mon grand-père. »

Avant la fermeture des résidences, la fille du défunt, Nicole Paul, le visitait deux à trois fois par semaine.

Or, consciente de la surcharge actuelle des préposées, elle s’était contrainte à un appel maximum par semaine, pour prendre des nouvelles de son père.

Sans réponse pendant plusieurs jours, elle s’est finalement rendue sur les lieux pour parler avec un préposé.

Déshumanisé

« Si [ma mère] n’avait pas insisté, on n’aurait pas su qu’il était malade, déplore Mme Jodoin. Est-ce qu’on aurait reçu un appel une fois qu’il serait décédé ? On comprend la situation actuelle, mais c’est déshumanisé. On sait, le personnel travaille fort. »

Si la famille se compte chanceuse d’avoir pu être présente par téléphone pour les derniers instants du LaSallois, elle souligne que ça n’a pu être possible que grâce au bon vouloir d’une préposée, qui s’est habillée en conséquence et qui a usé de son téléphone personnel pour passer l’appel.

« Cette maladie-là est dangereuse, c’est important de suivre les consignes. Ça pourrait être n’importe qui de notre entourage. Personne ne mérite de mourir seul », conclut-elle.