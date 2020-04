LYMAN, Myles



Le 30 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Myles Lyman, époux de Aurella Duplessis. Il est allé rejoindre son fils Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Debbie (Sylvain Chouinard), ses petits-fils Maxime (Julie-Anne) et Mathieu (Cynthia), ses arrière-petits-fils Arthur et Nathan, ses frères Frank (Carole) et Basil ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles se feront à une date ultérieure.