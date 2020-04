BENOIT, Pierre



À Montréal, le 28 mars 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Pierre Benoit, après une lutte courageuse de 14 ans contre la maladie de Parkinson.Outre son épouse, Sandra Benoit (née Birkens), iI laisse dans le deuil son beau-fils Justin Blair (Nicole Flood), ses petits-fils Ian et Jacob, ses soeurs, Paulette Lanctot (Jean-Guy), Marguerite Narbey (Roger), son frère jumeau, André (Huguette Leriche), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier pour leur soutien et les bons soins prodigués pendant notre voyage avec le Parkinson :Le CSLD du Ouest de l'Île et Sophie Landry, (notre ange), l'Institut de Gériatrie, Dr Alex Desautels de l'Hôpital du Sacré-Coeur, Dr Theodore Wein, Dr Michel Panisset du CHUM, le CHSLD Lasalle et finalement Dr Rondeau et tout le personnel du deuxième étage du CHSLD Paul Gouin.Étant donné les circonstances exceptionnelles limitant les réunions nombreuses, nous préférons reporter l'exposition et les funérailles à une date ultérieure et au gré de l'évolution de la situation. Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour sur notre site Web et dans la section Avis de décès.