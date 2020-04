TREMBLAY, Pierrette



À Longueuil, le 14 mars 2020 à l'âge de 83 ans est décédée Pierrette Tremblay, elle a rejoint dans la paix éternelle son fils aîné Pierre, décédé en avril 2008.Ce triste départ laisse dans le deuil son mari René, ses enfants Joanne (Claude), Manon (Pierre), Michel, Lyne (Théo), ses 13 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants, ainsi que toute sa famille.Nous gardons tous de doux souvenirs de sa présence, de son amour pour les siens, et de son grand coeur de mère et d'épouse qui va tous nous manquer.En raison de la pandémie, la cérémonie religieuse sera célébrée à une date ultérieure.