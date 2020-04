DAVID, Normand



À Montréal, le 26 mars, à l'âge de 91 ans, est décédé Normand David, Psychologue et Optométriste, fils de feu Ovide David et feu Phoebe Sproule.Il laisse dans le deuil sa conjointe Yolande Filliol et les enfants de celle-ci, Lou Tremblay et Michel Tremblay.En raison de la pandémie actuelle, la commémoration aura lieu à une date ultérieure.