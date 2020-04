LABONTÉ, André



À Pierrefonds, le 30 mars 2020, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur André Labonté, époux de feu madame Louisianne Smith et père de feu monsieur Claude Labonté.Il laisse dans le deuil ses enfants Sonia et Nathalie (Gaétan Cournoyer), ses petits-enfants Alexandre Héon, Véronique Héon, Audrée-Anne Cournoyer, Jonathan Tremblay, Cassandra Labonté, Jean-Françcois Cournoyer et Jade Labonté, son beau-frère Errol Smith (Garielle), sa belle-soeur Linda Smith (Yves), ses cousins et cousines qu'il considérait comme ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.