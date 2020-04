VALIQUETTE, Gisèle



À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le jeudi 12 mars 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Gisèle Valiquette, fille de feu Stella Hotte et de feu Adélard Valiquette.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Monique Valade (Valiquette), ses deux neveux Robert Valiquette (Pascale-Ann) et Marc Valiquette (Hélène), ses petites-nièces Chloé (Mathieu), Paule (Maxime) et Arianne et son arrière-petite-nièce Charlotte ainsi que quelques amis.Une cérémonie sera célébrée au cimetière en toute intimité ultérieurement.