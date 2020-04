SPISAK, Michel



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 17 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Michel Spisak, époux de Jeanine Meunier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Kim (Andrew Rose), son petit-fils Pierre Olivier Spisak, ses beaux-frères Gérard Meunier (Jocelyne) et Gilles Meunier (Linda), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.Les funérailles auront lieu à Sutton à date ultérieure.