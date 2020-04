PARENT GRENON, Gabrielle



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gabrielle Grenon, épouse de feu René Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre (Manon Poirier), Pierrette (Jean-Marie Forget), Alice (Pierre Couture), Hélène, François (Micheline Campbell), Denis (Jenny Hinse), Mario (Carla Lapa), Sylvain (Nathalie Legault), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine Grenon, sa belle-soeur Claudette Grenon ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure en la chapelle du complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990L'information sera communiquée via le www.lesieuretfrere.com et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.