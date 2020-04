THÉORÊT, Ghislaine

(née Lessard)



De Ste-Adèle, le 31 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Ghislaine Lessard, épouse de feu M. Guy Théorêt, ancien conseiller et maire de la ville et fondateur de la Quincaillerie Théorêt qui fut la proie des flammes en 2018.Elle laisse dans le deuil ses filles Véronique (Gaétan Charbonneau), feu Caroline et Martine, ses petits-enfants Alexandre (Fanny Bénard), Rafaël (Sabrina Boivin), Emilien (Megane Simard-Lebel), Gabrielle (Bruce Bélanger), ses arrière-petits-enfants Justin, Evelyne, Béatrice et Eugénie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Dans le contexte actuel de la pandémie, il n'y aura pas de service funéraire et/ou religieux. Ses cendres iront rejoindre celles de son mari et de sa fille au columbarium des Salons funéraires Guay de Ste-Adèle.La famille tient à remercier tout le personnel et la direction de la Résidence Desjardins de St-Sauveur.En témoignage de sympathie, un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques serait apprécié.