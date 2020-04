BLAIS, Robert



Suite à un cancer fulgurant, Robert est décédé à la Maison de soins palliatifs de St-Jean-sur-Richelieu, le 25 mars 2020. son épouse Lucille l'avait précédé en 1997.Il laisse dans le deuil ses enfants François (Sylvie), Dominique et Gérard (Lynn), ses quatre petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.Robert est né à Malartic le 6 février 1940, a étudié au Collège Militaire et est diplômé de l'école Polytechnique de Montréal. Il a travaillé comme ingénieur pour la Westinghouse et Siemens. L'électronique et l'informatique étaient ses passions.À tous ceux qui l'ont connu, qui ont apprécié ses talents et sa générosité, la famille est reconnaissante de votre sympathie.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, Robert sera incinéré et la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure.L'information sera communiquée via le www.lesieuretfrere.com et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.450-359-0990 www.lesieuretfrere.com