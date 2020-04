DESJARDINS, Pierrette



À Montréal, le 28 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Pierrette Desjardins, épouse de feu Monsieur René Lalande.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie (Yvan Deslauriers), Benoit (Johanne Therrien), Martine et Julie, ses petits-fils Simon, Félix et Antoine.Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs parents, amis et membres de la COOP Émile-Nelligan.Partie doucement, Pierrette est maintenant libérée de toutes ses peurs et inquiétudes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.Les funérailles ont été confiées à la