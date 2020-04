JARRY, née BEAUDRY, Pauline



Le 27 mars 2020 à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Pauline Jarry, née Beaudry, épouse de feu Roger Jarry. Elle a vécu la grande partie de sa vie dans sa ville d'origine à Ville Saint-Laurent.Elle laisse dans le deuil sa fille Claudette (Robert), ses fils Michel (Céline), Richard (Lisette) et Sylvain, ses 8 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants, son frère Jacques (Lucille), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Vu la situation actuelle, ses funérailles sont reportées à une date ultérieure.Vous pourrez toutefois déposer vos messages et témoignages via le site commémoratif du complexe funéraire :