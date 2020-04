JOUBERT, Lucille

(née Martineau)



Le dimanche 29 mars 2020, est décédée à la Cité de la Santé à Laval, Lucille Martineau Joubert, épouse de feu Roger Joubert. Jusqu'au dernier moment elle a été accompagnée de son fils Jean-François Joubert et sa belle-fille Evelyne Garceau.Décédée à l'âge honorable de 96 ans, Lucille laisse dans le deuil son unique petit-fils Louis-Eric Joubert (Sophie Laflèche), son arrière-petite-fille Zoé, sa soeur aînée Madeleine Martineau Duval ainsi que tous ses neveux, nièces, amis et connaissances qui ont été touchés par Lucille durant sa longue vie.Lucille a été reconnue et appréciée de tous pour sa vivacité d'esprit et son sens aigu de la critique. Elle a été une épouse, une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère aimante, attentionnée et porteuse de valeurs. Elle demeurera toujours dans notre coeur.Les circonstances actuelles obligent la famille à des funérailles contraignantes qui auront lieu en toute intimité le jeudi 9 avril 2020 au salon Urgel Bourgie (Athos) de St-Laurent.La famille souhaite adresser un merci tout spécial à la Cité de la Santé de lui avoir accordée un accompagnement confortable et digne dans ses derniers moments ainsi qu'à tout le personnel de la Villa Ste-Rose (Laval) qui, au cours des deux dernières années, lui ont procuré un milieu de vie et des soins du plus haut niveau.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Charles Bruneau.