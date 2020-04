CURODEAU, Roger



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre père, Roger Curodeau.Il nous a quitté le 31 mars au matin. Sa mort n'étant pas dû à la Covid 19, il est parti doucement en compagnie de ses deux filles, Johanne et Louise. Il laisse également dans le deuil, sa soeur Denise (John Ross), ses gendres, Yvon et Michael; ses petits-enfants, Patrick, Louis-Philippe, Alexis et Édouard ainsi que plusieurs parents et amis.Dans les circonstances, aucune cérémonie n'aura lieu.Des dons peuvent être remis au services des soins palliatifs de l'hôpital de Lachine à l'adresse suivante : https://fondationhopitallachine.com/Mais surtout, nous vous demandons de respecter les règles qui feront en sorte que nous enrayerons le virus qui sévit partout dans le monde.