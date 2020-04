ARSENEAU, Raymonde

(née Jomphe)



À LaSalle, le 30 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Raymonde Jomphe, épouse de feu Charles-René Arseneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alcima Blanchard (Jean-Pierre Blanchard), Francois Arseneault (Nicole Leduc), Marguerite Laflamme (Jean-Paul Laflamme), Denis Arseneau (Carole Bouchard), Avila Arseneau, Jocelyne Arseneau (Filion) (Jocelyn Bernier) et Ginette Arseneau (Guy Robidoux), ses petits-enfants: Chantale, Brigitte, Jonathan, Veronique, Catherine, Melanie, Marc, Mikael, Roxanne, Kim et Maude, ses treize arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu du COVID-19, la date d'exposition et des funérailles sera déterminée ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel des Floralies LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.