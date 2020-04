DÉSORMEAU, Soeur Michelle S.N.J.M.



Au Centre hospitalier Pierre Boucher, le 28 mars 2020 à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Michelle Désormeau, en religion Soeur M. Claude du Sauveur. Elle était la fille de Joseph Amédé Désormeau et de Paula Damien, native de Montréal.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil, son frère Claude Désormeau et sa conjointe Louise Demers, des neveux et nièces, des arrière-neveux et arrière-nièces.Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire en présence des cendres, à une date ultérieure à la