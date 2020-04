CÔTÉ, Louise



À Saint-Jérôme, le 30 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Louise Côté.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie, ses petits-fils Maxime et Mathieu, son ami Michel, son frère Jean-Guy (Claudette), sa belle-soeur Louise (feu Pierre), son époux feu Georges Durocher et sa famille; ses enfants Lise (Gilles), feu Yvan (Réjeanne), ses petits-fils François et Frédéric, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.Elle fut confiée à la :Selon le contexte actuel, une cérémonie aura lieu plus tard.