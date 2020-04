Alex Perron a succombé au côté décalé de Faits divers

En confinement depuis quelques semaines, Alex Perron a récemment eu un coup de cœur pour la série Faits divers. « Pour tout le côté décalé, absurde et ironique des scénarios. Les acteurs et actrices sont fabuleux. Et mention spéciale aux décors juste assez kitch ! »

Alex Perron apprécie également L’amour est dans le pré, car « c’est la plus vraie des télé-réalités ! Il n’y a pas de prix en argent, pas de condo, juste de l’amour ! Il n’y a rien de plus beau que de “cruiser” en raclant du foin (rires) ! »

Sinon, il a aussi succombé à la populaire télé-réalité de Netflix, Love is Blind. « C’est moins mon genre habituellement, mais Jessica et Giannina sont d’excellents remèdes à l’ennui ! »

Parmi ses autres coups de cœur télévisuels, il nomme la deuxième saison de Kingdom et The Hunters.

Du côté des films, il a passé les derniers jours de confinement à revisiter ses classiques. « Je viens de me retaper les excellents Alien et Aliens. C’est du génie de science-fiction. Et j’ai aussi l’intention de regarder les quatre premiers films de la série Vendredi 13. Les films qui suivent sont pourris ! »

Courir dehors

Alex Perron, qui vit son confinement seul, garde un bon moral depuis le début de la crise. « En fait, non, j’habite chez ma chatte, princesse Leia ! D’ailleurs, elle commence à être tannée de partager le sofa plus souvent qu’à l’habitude. Je crois aussi qu’elle trouve que je lui donne beaucoup trop d’attention (rires). »

Même s’il respecte assidûment les consignes d’isolement du gouvernement (« je suis un bon élève ! »), l’humoriste a découvert le plaisir de courir dehors. « Je détestais ça depuis toujours avant ! Même si je préfère le tapis roulant, j’apprécie de plus en plus courir dehors. Je pars le matin vers 7 h et je ne croise jamais personne ! J’ai l’impression d’être Will Smith dans I Am Legend. »

Il passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour se tenir informé, s’amuser et garder contact avec son entourage. « J’envoie beaucoup de messages, de textos et je fais des conversations sur FaceTime. »

« Je relaxe aussi, ajoute-t-il. Ne rien faire, ça fait aussi du bien. Il ne faut pas culpabiliser là-dessus ! »

