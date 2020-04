DIONNE, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Dionne, survenu à Montréal le 25 mars 2020, à l'âge de 91 ans. Il part rejoindre son épouse feu Mme Monique Martin et ses deux filles, feu Michèle et feu Monica.Il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Monique Talbot) et Lise, ses petites-filles Raphaëlle (Julien Granger) et Marie-Noël (Dave Mitchell Adolphe), son arrière-petit-fils Charlot, ses frères Roger et André, plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de M. Dionne.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc