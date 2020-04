BOILEAU, Jean



À Montréal, le 29 mars 2020, à l'âge de 94 ans 11 mois, est décédé M. Jean Boileau, époux de Mme Françoise Gareau. Il rejoint sa fille Marie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Ginette (Marc Rowan) et Christine.Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Denise, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Connu comme étant un être affable, féru d'histoire, aimant la lecture, la musique classique et l'opéra, il n'hésitait pas à partager ses connaissances. " Une vraie encyclopédie sur deux pattes ". Doué d'un sens inné de l'orientation, il est évident qu'il a trouvé facilement son chemin vers le ciel pour rejoindre les siens.La famille invitera les proches à célébrer la vie de Jean à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de Notre-Dame de la Merci. Un merci tout spécial à Stéphane.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia, 555 boul. Gouin Ouest, Montréal, H3L 1K5.