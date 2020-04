Ce qu’il reste d’un homme

En 43 vignettes bien tournées, Martin Talbot réussit à parcourir une vie d’homme – la sienne, mais aussi celle d’un père autrefois connu.

Seul Martin Talbot saura distinguer la réalité de la fiction dans Trop-plein, court récit inspiré de sa vie et néanmoins présenté comme un roman, son premier.

Ce qui importe bien davantage, c’est le ton tout en finesse qu’il a choisi d’emprunter. Un trait qui ne surprend guère quand on sait que cet homme de télévision et de cinéma a réalisé la délicieuse série Les Parent et signé le film Henri Henri qui se distinguait par une fantaisie rarement vue dans le cinéma québécois.

Comme dans ce film, Trop-plein met en lumière des scènes qui, par un détail, une contradiction, se dérobent de ce qui est attendu.

Un exemple parmi d’autres : les parents de l’auteur se séparent, lui faisant couple avec une autre. La mère, pourtant, restera la maîtresse de son ex, père de ses enfants. Et ça durera sept ans.

Il faut d’ailleurs parler du père puisque, de l’aveu même de l’auteur, il est la source d’inspiration du récit. Un père qui n’est jamais nommé dans le livre, mais que les connaisseurs du showbizz québécois des années 1960 et 1970 reconnaîtront.

Il s’agit de Gilles Talbot, pionnier parmi les impresarios d’ici, s’occupant notamment des carrières de Ginette Reno et de Fabienne Thibault. Il a aussi produit l’album Starmania.

Ce père-là rêvait de célébrité. Mais il est mort dans un accident d’avion, à 43 ans. Quelques décennies plus tard, que reste-t-il de lui ? Bien peu, croit son fils, qui voit venir à son tour son 43e anniversaire.

C’est l’occasion de confronter ses souvenirs, d’autant que ceux qu’il a de son père ne correspondent pas à son image publique. Pour son fils, l’homme est surtout évanescent.

Émotions fugaces

Ce flou fait le charme de Trop-plein. Il permet à l’auteur de mettre en scène des perceptions plutôt que des événements. Il en découle une touchante poésie du quotidien.

Ainsi de ce moment où le père amène son fiston de sept ans au restaurant pour lui présenter sa future épouse. L’enfant commandera un club sandwich, son premier à vie. Et pendant que papa parle, lui mord, dévore. « Je me perds dans cette sensation de plaisir. » Un moment de grâce gustative qui lui fait oublier le reste. Et qui lui reviendra à chaque club du reste de sa vie... Les émotions fugaces trouvent une belle assise sous la plume de Talbot.

D’ailleurs, quelques mots lui suffisent pour raviver un instant, une personne... ou toute une décennie.

Car les années 1970 colorent le récit : les émissions pour enfants ; les cours de natation de Réjean Lacoursière où on lançait les enfants à l’eau en leur fichant une peur bleue ; les produits Avon ; la décoration toute en beige et brun...

En se désencombrant de ses souvenirs, c’est à nous que Talbot fils en laisse finalement tout plein. On les gardera sans peine.