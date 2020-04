Le Fonds de solidarité FTQ s’attend à être très, très occupé au cours des prochains mois, dit son PDG, Gaétan Morin.

• À lire aussi: Entrevues avec les grands patrons de la finance au Québec

« C’est dans des périodes comme celle-ci qu’on est le plus actif. C’est là qu’on déploie le capital, qu’on prend des risques. Et c’est là que le modèle d’affaires du Fonds prend tout son sens », explique le dirigeant de 60 ans.

Pas moins de 75 % des entreprises dans lesquelles le Fonds a investi ont accepté le moratoire offert par l’institution sur le remboursement des prêts. Mais ce n’est là que la première des trois phases du plan de relance du Fonds.

« Ce n’est pas un 100 mètres qu’on fait, c’est un marathon qui va durer plusieurs mois », prévient M. Morin.

Celui qui travaille au Fonds depuis 1989 s’est appuyé sur l’expérience acquise lors des dernières grandes crises, plus particulièrement les attentats de septembre 2001 et la récession de 2008-2009, pour orienter son action.

« La première chose, c’est de garder la tête froide et de bien gérer les priorités. On est confronté à plusieurs urgences. Il faut s’assurer que l’équipe travaille avec les mêmes objectifs. »

Comment vivez-vous cette crise sur le plan personnel?

Pour moi, les mots clés sont adaptation et discipline. Notre comité de direction se réunit de façon plus intense. Mais je continue à aller prendre une marche tous les matins. Ce n’est pas un 100 mètres qu’on fait, c’est un marathon qui va durer plusieurs mois.

Est-ce que vous gérez à distance?

La quasi-totalité de nos employés est en télétravail, y compris ceux de nos centres d’appels pour les services aux actionnaires. Depuis le 26 mars, l’ensemble du comité de direction travaille à partir de la maison. Avec les outils technologiques, c’est assez facile. Pour des besoins spécifiques, je peux me rendre au bureau, mais on veut s’assurer de montrer l’exemple, même si le secteur financier fait partie des services essentiels. On a sur place un noyau de 25 à 30 personnes en TI, pour les services aux actionnaires et dans la centrale téléphonique.

Je suis épaté de voir notre capacité de se redéployer et de se retourner de bord rapidement pour continuer à donner le service à nos épargnants. Ce n’est pas la qualité [de service] à laquelle on est habitués, mais on s’améliore de jour en jour.

Quelle ont été vos premières priorités lorsque la crise a éclaté?

J’avais deux priorités. D’abord, la santé et la sécurité de nos employés. C’est notre plus grande responsabilité dans des situations comme celles-là. Je voulais absolument que notre environnement de travail soit adéquat pour tout le monde le lundi matin, tant pour les gens qui continuaient d’aller au bureau que pour ceux en télétravail. Ensuite, c’était de continuer à donner un soutien adéquat à nos actionnaires et à nos entreprises partenaires. C’était important pour nous de trouver un équilibre dans tout ça et on l’a atteint assez rapidement.

Quels sont les enseignements du 11 septembre 2001 et de la crise financière de 2008 qui vont sont utiles aujourd’hui?

J’ai maintenant 60 ans. On a vu d’autres crises. La première chose, c’est de garder la tête froide et de bien gérer les priorités. On est confronté à plusieurs urgences. Il faut s’assurer que l’équipe travaille avec le même objectif.

Pouvez-vous assurer aux Québécois que vous allez faire preuve de compassion pour les personnes et les PME en eaux troubles?

Le Fonds a été créé pendant une crise économique, celle de 1982. Des situations difficiles, on en a vu d’autres. C’est dans ces périodes-là qu’on est le plus actifs. C’est là qu’on déploie le capital, qu’on prend des risques. Et c’est là que le modèle d’affaires même du Fonds prend tout son sens.

Est-ce que les Québécois doivent craindre pour leur retraite? Et les retraités actuels?

Ça dépend des scénarios, ça dépend beaucoup de la durée de la crise. Est-ce qu’on aura une reprise en V, en U ou en L? C’est difficile à dire à ce moment-ci. Par contre, on a la chance de vivre dans une province et dans un pays où nos gouvernements ont des moyens et ont eu une sensibilité de s’assurer dès les premiers jours qu’un filet social soit mis en place. Il y aura une reprise économique et on travaille déjà là-dessus. Nous voulons nous assurer qu’à long terme, l’économie et nos caisses de retraite soient préservés pour nos épargnants. Il faut s’assurer que l’économie redécolle à un moment donné. Et pour faire ça, on s’est assurés d’avoir un plan. On a contacté la quasi-totalité de nos entreprises partenaires. Cette proximité-là qui nous caractérise fait en sorte qu’on a été capables de cerner leurs besoins. Et ça va être important pour la relance.

Est-ce que les plans d’aide d’Ottawa et de Québec sont suffisants pour relancer l’économie?

Je salue les efforts des deux gouvernements jusqu’ici. Ensuite, ça va prendre un plan de relance. Et nous serons prêts pour participer à ce plan de relance-là pour faire en sorte que l’économie revienne le plus rapidement possible.

La Banque du Canada a abaissé passablement son taux directeur. Est-ce ces baisses vont être refilées aux consommateurs et aux PME?

Il va quand même y avoir un niveau d’endettement élevé, tant chez les consommateurs que dans les entreprises. Il va falloir s’assurer que nos entreprises soient bien capitalisées. C’est bien de reporter les échéances et on le fait aussi de notre côté, mais pour s’assurer d’avoir des entreprises en santé, il faudra rééquilibrer le niveau de dette des entreprises. En ce moment, on est dans une grande période d’incertitude. Donc d’élaborer des tables de taux d’intérêt... Ce qui était vrai la semaine passée ne l’est déjà plus. Il faut plutôt utiliser notre imagination et c’est l’une de nos forces au Fonds. Les modèles d’investissement et d’ingénierie financière envisageables ne sont limités que par notre imagination. On peut vraiment adapter une solution à chaque entreprise.

Québec a mis en place un comité des priorités pour préparer la relance économique. Avez-vous des priorités à proposer à François Legault?

Il y a certaines industries où la piste de (re)décollage va être longue. Il va falloir rajouter des moteurs à l’avion pour s’assurer qu’il décolle. Je pense qu’il faudrait s’assurer d’avoir des programmes adaptés. La reprise va être différente d’un secteur à l’autre.

Notre plus grand partenaire économique est les États-Unis. Ce pays est devenu l'épicentre de la pandémie. Croyez-vous que cela aura un impact majeur sur vos affaires?

Il faudra que le gouvernement continue de stimuler les exportations vers d’autres marchés. N’oublions pas que les exportations pourraient être un très bon moteur pour la reprise économique.

Qu’est-ce que cette crise pourrait changer à la façon de faire des affaires?

On a des bureaux dans 16 régions du Québec. Ce sont des centres décisionnels qui vont demeurer parce qu’on parle beaucoup de proximité avec nos entrepreneurs. Et pour nos fonds régionaux, les décisions se prennent en région. Ça, ça ne changera pas. Mais probablement que le télétravail, ça va s’accélérer aussi chez nous. On va devoir aider nos entreprises à faire encore plus de commerce électronique. Et ça va nous motiver à accélérer la digitalisation de l’économie.

Cette crise peut être l’occasion de revoir certaines façons de faire, certains choix d’investissements. Que va-t-il advenir de votre virage vers les investissements verts? Pensez-vous l’accélérer ou plutôt le mettre de côté ?

On voit maintenant encore mieux l’importance de l’achat local. L’un des désavantages de la mondialisation, ce sont les risques pour les chaînes d’approvisionnement. Certains fabricants vont vouloir avoir plus de fournisseurs à proximité. Peut-être qu’on va voir émerger au Québec de nouvelles entreprises.

Il pourrait aussi y avoir une vague de fusions dans certains secteurs. Et pourquoi ne pas en profiter pour aider les entreprises qui voudront réduire leur empreinte carbone. Ça permettrait de stimuler économie.

Qu’avez-vous retenu jusqu’à présent de cette crise en termes de ressources humaines? Ressortirez-vous de la crise avec autant d’employés ou moins ?

C’est difficile à dire, mais avec ce qu’on a à faire actuellement, c’est le contraire. Par exemple, on a déplacé des gens de certains services pour les affecter aux services aux actionnaires. On n’en est pas là pour le moment [mises à pied]. Pour l’instant, on a plus de travail. On doit répondre à nos actionnaires et aux besoins de nos entreprises partenaires.

À combien évaluez-vous la perte de valeur de vos actifs liée à la crise?

Il est bien difficile de répondre à cette question-là. Les marchés sont très instables. C’est ce que j’ai dit au conseil d’administration la semaine dernière.

Qu’est-ce que vous faites pour éviter le sauve-qui-peut de votre clientèle dans le contexte actuel?

Je n’aime pas cette expression parce qu’on n’a pas ça au Fonds. Mais les décaissement sont prévus dans le modèle d’affaires du Fonds. On a des liquidités pour le faire. Tout est sous contrôle.

Est-ce la fin du système financier tel que nous le connaissons?

Le système financier et bancaire actuel est en très bonne posture. On n’y a pas eu de gel [des capitaux]. Au contraire. Les institutions financières sont en bien meilleure posture qu’en 2008 et les gouvernements ont donné beaucoup de liquidités aux banques. [...] Je m’attends à ce qu’on déploie énormément de capital dans notre prochaine année financière.

Pourquoi les grandes institutions financières n'ont-elles rien vu venir? Qu'est-ce que cela dit sur leur capacité à évaluer le risque?

On a plusieurs scénarios. On est toujours prêts à faire face à ce genre de situations-là. Mais une épidémie qui devient une pandémie, c’est quand même assez rare dans l’histoire de l’humanité. Comme humains et comme institution financière, c’est bon d’avoir de l’agilité. On ne pas tout prévoir. Nous avons collectivement fait preuve d’une capacité d’adaptation très rapide. C’est bien de prévoir, mais ce qui est le plus important, c’est de pouvoir s’adapter.»