Christian Marc Gendron, un nouveau papa inspiré

Dire que Christian Marc Gendron attendait la naissance de sa fille est un euphémisme. Après deux ans et demi d’essais infructueux, sa conjointe, Manon Séguin, et lui ont enfin accueilli la petite Kara, en octobre dernier. Le nouvel EP du musicien, lancé cette semaine, porte même son nom.

Âgée de cinq mois, Kara a droit à une chanson «cri du cœur» de son papa sur le EP, qui précède la sortie d’un album complet à l’automne prochain.

«Elle est la pièce maîtresse de l’album, explique-t-il au téléphone. Tout part d’elle. On a tellement vécu toutes sortes d’angoisses et de questionnements. C’était assez difficile à vivre. Aujourd’hui, on est tellement heureux, ça ne se décrit pas.»

Alors que d’autres artistes repoussent la sortie de leurs projets en raison de la crise actuelle, Christian Marc Gendron se réjouit d’avoir du temps pour enfin sortir de nouvelles pièces, après une année surchargée par la tournée PianoMan Expérience et son passage à La Voix.

Un clip viral

Dans une volonté d’apporter «un peu d’humour et d’espoir» aux gens confinés, le pianiste a aussi mis en ligne il y a quelques jours une vidéo où il imite à la perfection six chanteurs québécois, réécrivant leurs plus grands classiques à la sauce COVID-19. Le clip est devenu viral : il cumulait 1,4 million de vues mercredi.

«Les gens ont besoin de nous maintenant, dit-il. Depuis le week-end passé, j’ai reçu des milliers de messages.»

Christian Marc Gendron est heureux d’entrer dans le foyer des gens par le web, comme bien des artistes le font en ce moment. Mais ce ne sera pas suffisant, dit-il, pour passer financièrement au travers de la crise. Il affirme qu’il est «crucial» que les gens paient pour la musique aujourd’hui, comme pour son album, par exemple.

«Le streaming, ce n’est pas super payant. Ce qui nous reste, ce sont les ventes d’albums et les spectacles. Moi, les miens ont été annulés au moins jusqu’au mois de juillet. Tout le monde paie cher le prix de cette pandémie.»

► Le EP Kara est sur le marché maintenant. Christian Marc Gendron sera en tournée avec le spectacle. Piano Man Experience 2 dès juillet, si les conditions le permettent.