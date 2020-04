COVID-19: le CUSM désigné centre d’hospitalisations

MONTRÉAL – Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) devient un centre désigné d’hospitalisations liées à la COVID-19.

C’est du moins ce qu’a annoncé le président-directeur général de l’établissement, Dr Pierre Gfeller.

«Cette désignation du ministère de la Santé et des Services sociaux permet au CUSM d’accepter le transfert de patients atteints de la COVID-19 depuis d’autres établissements», a indiqué par communiqué le CUSM, vendredi.

Concrètement, «ce sont l’Hôpital général de Montréal et le site Glen (adultes) du CUSM qui entrent dans la phase 3 du plan provincial de contingence COVID-19 pour les centres hospitaliers», a précisé Dr Gfeller.

«Le CUSM a réussi à augmenter de manière significative sa capacité d’accueil des patients atteints de la COVID-19, grâce au travail incessant de ses leaders cliniques au cours des six dernières semaines», a-t-on ajouté.

Avec ses quelque 11 000 employés, dont 1500 médecins et 3200 infirmières, le CUSM est «en mesure d’ouvrir 156 lits de soins intensifs et plusieurs centaines de lits supplémentaires si nécessaire».

En outre, l’Institut de recherche du CUSM est «activement impliqué» dans des projets de recherche portant sur la COVID-19, selon la même source pour qui le CUSM «conserve sa mission de centre de soins tertiaires et quaternaires, et demeure prêt à prodiguer des soins et services urgents hautement spécialisés».