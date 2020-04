COVID-19: plus de 100 morts dans les Balkans occidentaux

L’épidémie du Covid-19 a fait, en moins de quatre semaines, 110 morts dans sept pays des Balkans occidentaux, une région de 22 millions d’habitants, selon un comptage fait samedi par l’AFP.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Après l’annonce par les autorités de plusieurs pays de nouveaux décès causés par le nouveau coronavirus, cette région pauvre du sud-est de l’Europe déplore désormais 110 victimes, pour près de 4500 personnes contaminées.

La Serbie, pays le plus peuplé de la zone (7,1 millions d’habitants), qui a annoncé treize décès en dernières 48 heures, compte désormais 44 victimes, le plus grand nombre dans la zone.

Le bilan s’élève à 21 morts en Bosnie, à 18 en Albanie, à 12 en Macédoine du Nord, tout comme en Croatie. Le Monténégro et le Kosovo déplorent respectivement deux et un morts.

Le Covid-19 à ce jour a tué plus de 59 000 personnes dans le monde, depuis son apparition en décembre en Chine, l’Europe étant pour le moment le continent le plus touché, avec plus de 43 000 décès, selon un comptage de l’AFP.

Le premier décès dans les Balkans occidentaux avait été annoncé le 11 mars en Albanie, mais le nombre de morts a plus que doublé, de 50 à 110, au cours des cinq derniers jours.

Le pic de la pandémie est annoncé dans différents pays de la région dans environ trois semaines.

« C’est très évident que c’est la montée en flèche qui commence maintenant », a mis en garde vendredi à Belgrade un épidémiologiste serbe, Predrag Kon, en présentant les derniers chiffres.

« Le nombre de réservoirs d’infection s’est multiplié. Ça continue à se répandre hors de notre contrôle », a-t-il expliqué.

Handicapées par l’exode de leurs médecins et par le manque d’équipements, les autorités des pays de la région ont assez rapidement décrété des mesures de confinement, interdit les rassemblements et toute activité non essentielle.