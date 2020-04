OUELLETTE, née PIZZARDI

Angéline



À Montréal, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le dimanche 29 mars 2020, est décédée, à l'âge de 90 ans, Angéline Ouellette née Pizzardi, épouse de feu Gilbert Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, François (Theresa), Hélène (Jean) et Suzanne, ses petits enfants Virginie, Guillaume, Angelo, Benoîte (Jonathan), Ismaël (Marie-Claude), Philippe et Simon, ses arrière-petits-enfants Adèle et Jeanne, son frère Jean-Baptiste et son beau-frère Armand.En raison du contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19, les détails des funérailles seront communiqués à une date ultérieure.