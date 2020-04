[PHOTOS] La rivière Chaudière sous surveillance en Beauce

La sécurité publique et les municipalités de la Beauce surveillent de près un embâcle de sept kilomètres qui s’est formé sur la rivière Chaudière au nord de Beauceville au petit matin samedi.

Des mouvements de glace ont tenu éveillés les services d’urgence et quelques riverains. Le niveau de l’eau était cependant à la baisse en avant-midi, de façon généralisée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

En soirée, vendredi, l’embâcle qui a inondé une quinzaine de maisons mobiles à Saint-Georges, entraînant l’évacuation d’une vingtaine de personnes, a cédé.

La rivière a causé quelques ennuis plus au nord à Notre-Dame-des-Pins où entre quatre et cinq résidences ont reçu de l’eau.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Trois évacuations à Beauceville

Puis, un peu après 3 h, les glaces ont rejoint un embâcle qui était déjà installé en aval de Beauceville. De l’eau a coulé dans les sous-sols d’une quarantaine de demeures, mais seulement trois personnes ont dû être évacuées.

Le bilan de la sécurité publique fait état d’une maison inondée à Saint-Joseph et d’une vingtaine à Scott, dont certaines étaient déjà destinées à être démolies en raison des inondations historiques du printemps 2019.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon Éric Drolet, porte-parole au ministère de la Sécurité publique, les dommages sont mineurs et la situation n’est pas comparable avec celle de l’an dernier.

Cette année, le couvert de neige est plus faible, les précipitations sont moindres, et les températures autour du point de congélation la nuit permettent de ralentir la fonte des neiges.

Sous-contrôle à Sainte-Marie

Il est cependant difficile de prédire le comportement d’un embâcle comme celui qui s’est formé en aval de Beauceville dans la nuit de vendredi à samedi.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«On surveille les cours d’eau qui présentement sont à la baisse, donc c’est encourageant. On va surveiller de quelle façon le couvert va décoller et quand il va décoller, on va s’assurer que les villes en aval soient informées puis en surveillance», dit M. Drolet.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Plus au nord, à Sainte-Marie, la situation était sous contrôle un peu avant midi. On ne déplorait aucune évacuation ou immeuble inondé mais quelques rues étaient fermées à la circulation.